Des fonctionnalités de la DualSense bientôt dans les manettes Xbox Series X|S ?

Si la manette sans-fil des Xbox Series X|S ne dispose pas d'autant de fonctionnalités innovantes, son design a toutefois été amélioré par rapport à celui de la Xbox One. On peut citer un meilleur pad directionnel, des gâchettes texturées et un bouton Partager, également présent sur la DualSense, et avant elle, sur la manette PS4.

À noter d'ailleurs que les trois principaux concurrents sur le marché des consoles, Sony, Microsoft et Nintendo, n'ont pas hésité par le passé à s'inspirer mutuellement du design de leurs manettes. La manette PS4 a par exemple adapté les sticks analogiques concaves des manettes Xbox, tandis que le retour haptique existait déjà dans une moindre mesure sur les Joy-Con de la Nintendo Switch.

Il ne serait donc pas surprenant à l'avenir que Microsoft propose une manette sans-fil Xbox Series X|S incorporant les gâchettes adaptatives et/ou le retour haptique de la DualSense. Ce n'est que de bonne guerre.