PS5 : la manette DualSense aurait une autonomie supérieure de 4h à la DualShock 4

Actuellement, chaque contrôleur PS4 dispose d’une large bande lumineuse à l’arrière. Pratique lors de parties à plusieurs pour savoir quelle manette appartient à quel joueur, mais également pour les jeux supportant le PSVR. En effet la PlayStation Camera est capable de détecter ce faisceau lumineux et de transcrire les mouvements de la manette en jeu.

Or, on sait déjà que la DualSense ne disposera pas de la fameuse barre lumineuse. En lieu et place, Sony aurait opté pour un fin liseré lumineux encadrant le rectangle tactile de sa manette. De surcroît, la DualSense ne sera pas compatible avec le PlayStation VR (du moins pas la V1 ; on sait qu’un PSVR 2 est attendu prochainement).