Le Xbox Design Lab s'enrichit de nombreuses options pour customiser votre manette

En plus des éditions limitées qu'il est possible de dénicher en ligne ou dans les commerces, les manettes Xbox peuvent aussi revêtir des robes taillées sur-mesure selon les préférences du joueur. C'est ce que permet de réaliser le Xbox Design Lab depuis plusieurs années. Cette semaine, Microsoft a officialisé l'expansion de son programme qui renferme à présent toujours plus d'outils de personnalisation.