Les manettes Xbox Elite peuvent elles aussi être personnalisées sur le Xbox Design Lab

Le prix de base demandé par Microsoft ? 139,99 euros. Il est également possible de faire graver sa manette avec un message pour 9,99 euros, mais surtout, d'y ajouter des accessoires.

Le pack de palettes est facturé 24,99 euros, tandis qu'il est aussi possible d'y ajouter des éléments de personnalisation en plus (27,99 euros) et une housse de transport avec chargeur et câble USB (36,99 euros). Pour 60 euros de plus, soit un total de 199,99 euros, vous pouvez profiter de l'ensemble de ces accessoires.