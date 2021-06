Le Xbox Design Lab est de retour : concevez votre propre manette de Xbox Series

Le fonctionnement est le même qu'auparavant. Ainsi, sur le site, les joueurs peuvent choisir parmi 18 couleurs (dont les nouvelles Shock Blue, Pulse Red et Electric Volt) pour personnaliser les différentes parties principales de la manette (corps, dos, gâchettes, boutons d'épaule, D-pad et joysticks). Les boutons ABXY, View, Menu et Share peuvent aussi adopter quelques couleurs différentes.

Le tout revient à 69,99 euros, tandis qu'il est possible d'ajouter 9,99 euros sur la facture en personnalisant encore plus le contrôleur en y gravant un message de son choix (16 caractères maximum). Les frais de port sont offerts, et Microsoft promet une livraison sous 15 jours.