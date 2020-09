La manette Xbox Series S|X en Carbon Black, Robot White et Shock Blue !

Nous n'étions pas encore remis de l'épisode Bethesda, que Microsoft en rajoutait déjà une nouvelle couche, en officialisant une nouvelle manette à venir.

En effet, en plus du modèle Carbon Black (livré avec la Series X) et du modèle Robot White (livré avec la Series S), il sera possible de mettre la main sur un modèle tout de bleu vêtu : Shock Blue !