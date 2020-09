Xbox Series X | S : Microsoft donne des détails sur les précommandes en France

En effet, chez la Fnac, les acheteurs pourront bénéficier du Xbox All Access. Il donnera accès au Xbox Game Pass Ultimate et à une Xbox Series X pour 32,99€/mois ou 24,99€/mois pour une Xbox Series S (avec engagement de 24 mois à chaque fois). Attention car ce programme ne sera pas accessible dès le 22 septembre. La date sera communiquée un peu plus tard par Microsoft.