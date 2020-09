Xbox : les spécifications des Series S et X mises côte à côte, de 4 à 12 TeraFLOPS

Les Series X et S partageront aussi un même SoC custom gravé en 7 nm et un SSD en PCIe 4.0 qui garantira des temps de chargement très écourtés. Par contre les possesseurs de la Xbox Series S devront se contenter d'une capacité de 512 Go au lieu des 1 To de la Series X. Dans tous les cas, la mémoire le stockage sera extensible via une carte mémoire Seagate (1 To).

Enfin, la machine la plus onéreuse embarquera 16 Go de RAM en GDDR6 contre 10 Go pour la seconde.