Microsoft a une deuxième console next-gen dans les cartons : nom de code Lockhart

Les premiers retours parlent de 7,5 Go de RAM utilisable, une vitesse de CPU légèrement sous-cadencée (underclocké) et environ 4 téraflops de performance. C’est bien moins que les 13,5 Go de RAM utilisable et les 12 téraflops de la Xbox Series X. Cette configuration serait mise à disposition des développeurs pour optimiser leurs futurs titres, sur les deux consoles.