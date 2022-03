Vente flash : la console Xbox Series S à prix cassé (code promo)

La Xbox Series S se démarque de la X par son absence de lecteur disque. Qu'importe ! Avec le Microsoft Store et le Xbox Game Pass, vous avez largement de quoi trouver de quoi vous amuser. Le premier est la boutique officielle de Microsoft où vous allez pouvoir acheter vos jeux et les télécharger. Et il y a des promotions très, très souvent.

Le second est un service d'abonnement mensuel qui vous donne accès à un vaste catalogue de titres, dont un grand nombre dès le jour de leur sortie, en téléchargement également. Vous allez ainsi vite remplir le SSD de 512 Go avec des jeux comme Forza Horizon 5, Halo Infinite, Guardians of the Galaxy ou encore un des nombreux jeux indé qui peuplent le catalogue.

La Xbox Series S est à 299,99€ sur Cdiscount. Mais en utilisant le code HTDAYS15 vous allez pouvoir économiser 15€ et ainsi ne la payer que 284,99€ .