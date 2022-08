Microsoft va donner un coup de boost aux performances de sa Xbox Series S

Rappelons en effet que la Xbox Series S dispose de 10 Go de mémoire (contre 16 Go sur Xbox Series X), une partie étant réquisitionnée pour l'interface et les tâches en arrière-plan (2 Go). Avec cette nouvelle mise à jour, Microsoft permet donc aux développeurs de profiter d'une marge supplémentaire lorsqu'il s'agit de porter leurs jeux sur la plus petite des Xbox.