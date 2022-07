Microsoft va diviser par deux le temps de démarrage des Xbox Series

Il faut le souligner, les Xbox Series X et S démarrent bien plus rapidement que les précédentes consoles de la marque. Pour un lancement complet, comptez environ neuf petites secondes. Mais grâce au nouveau boot actuellement disponible pour les membres du programme insider (voir ci-dessous), on tombe à seulement quatre secondes. L'animation de départ ne change pas, mais semble avoir été simplement écourtée.