Xbox Series X : on a testé Quick Resume, la technologie de reprise rapide de Microsoft

Sur la plupart de nos tests, le temps moyen pour passer d'un jeu à l'autre ne dépassait pas les 10 secondes, peu importe le type de jeu lancé : AAA Xbox One X en 4K, titre de la génération Xbox 360, ou de la première Xbox. Certains jeux comme Monster Hunter World peuvent parfois prendre jusqu'à 16 secondes pour se réactiver, mais rappelons que nous sommes sur un OS non définitif, et Microsoft ne manquera surement pas d'améliorer Quick Resume au fil du temps.

N'oublions pas également que tous les titres testés sont des titres joués via la rétrocompatibilité de la console. Et pour cause, aucun contenu next gen pensé nativement pour la Xbox Series X n'est encore disponible à ce jour. On peut supposer que les premiers titres next-gen seront vraiment optimisés pour la technologie Quick Resume. En attendant, on y a déjà pris goût, et difficile de revenir en arrière.