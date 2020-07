Xbox Series X : Microsoft en dit plus sur l'architecture Xbox Velocity et le SFS

On le sait, au cœur de la future Xbox Series X, on retrouvera une architecture GPU capable d'aller au-delà des 12 Téraflops, et un CPU annoncé comme quatre fois plus puissant que celui de l'actuelle Xbox One X.

En ce qui concerne la bande passante, Microsoft estime que « avec sa mémoire vive GDDR6 16 GB, qui inclut 10 GB dédiés au processeur graphique, transférés à 560 GB par seconde, la Xbox Series X est au-dessus de n’importe quelle console de nouvelle génération ».



Désireuse de ne plus imposer la moindre limitation technique aux développeurs, notamment en termes de chargement, Microsoft a ainsi mis au point sa « Xbox Velocity Architecture ».