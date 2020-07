Microsoft veut interdire aux studios de faire payer les upgrades Xbox Series X

Tel qu'il a été présenté par Microsoft, le Smart Delivery doit permettre de ne plus se soucier de la génération de console sur laquelle on achète un jeu. Pour illustrer son propos, l'Américain prend ainsi l'exemple de Gears 5. Acheté sur Xbox One, le jeu sera automatiquement mis à jour pour exploiter les capacités de la Xbox Series X si vous deviez en faire l'acquisition ensuite.

Cette méthode est celle que Microsoft va employer sur ses jeux, mais l'entreprise souhaite laisser une certaine marge de manœuvre aux éditeurs avec, toutefois, un impératif : Video Games Chronicle explique qu'ils ne devront pas faire payer - sous la forme de DLC par exemple - pour des mises à jour Xbox Series X.

Sur le papier, les choses vont dans le sens des joueurs, mais des éditeurs s'éloignent déjà des recommandations de Microsoft. C'est le cas de 2K Games qui distribuera une cross-gen de son NBA 2K21. Les deux versions (Xbox One et Xbox Series X) seront dans la même boîte… Mais seulement sur la mouture la plus chère du jeu, la Mamba Forever.