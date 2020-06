Avec son système Digital Direct, Xbox met un terme aux codes de téléchargement

Par la même occasion, l’entreprise américaine instaure un système qui permet d'empêcher les reventes de codes d'occasion. Tout sera désormais lié à une seule et unique console.

En effet, Microsoft a mis en place un système appelé « Digital Direct », selon lequel « tous les contenus numériques, y compris les jeux, les abonnements et les contenus exclusifs, seront échangés sur votre compte Microsoft et directement livrés à votre console Xbox lors de l’installation ». Ainsi, les prochains bundles n’incluront plus de code, précise l'entreprise dans un communiqué.