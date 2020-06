Xbox Series S : un prix moitié moins cher que la Series X ? Rendez-vous en juillet pour l'annonce

Attention : rumeurs. D’après des informations rapportées par WCCFTech, Microsoft prépare bien deux consoles distinctes pour la fin d’année. Un secret de polichinelle (le nom de code « Lockhart » est connu de longue date), qui serait définitivement éventé le mois prochain par la firme au cours d’un événement majeur.

D’après l’informateur « eastmen » cité par le média, Microsoft veut faire de sa prochaine conférence de juillet « the night of mic drops » — la nuit des lâchers de micro, signifiant que d’énormes révélations seront faites, non seulement à propos de la Series X et Series S, mais aussi du catalogue de jeux qui y sera disponible.