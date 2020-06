Xbox Series X : l'interface sera identique à celle de la Xbox One

Une interface déjà retravaillée

À la décharge de Microsoft, il faut bien avouer que l’interface de la Xbox One a énormément évolué depuis la sortie de la console en 2013. De plus, ce statu quo s’intègre à merveille dans la stratégie actuelle de Microsoft, qui prône avant tout la compatibilité entre les générations de consoles et la continuité.

Mais que les fans se rassurent : d’après Tom Warren « Microsoft ajoutera de nouvelles fonctionnalités » au dashboard de la Xbox Series X. Visuellement en revanche, rien ne devrait bouleverser les utilisateurs actuels de la console.

Comme du côté de chez Sony, c’est avant tout sur les performances que l’interface de la Series X fera des progrès. Grâce à sa toute nouvelle architecture et, surtout, son SSD, le Xbox Dashboard devrait se montrer beaucoup plus réactif que la version actuelle qui, même sur One X, est parfois d’une lenteur irritante pour « la console la plus puissante du monde ».