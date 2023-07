Xbox Series X|S et Xbox One : la nouvelle interface est là ! Découvrez-la

Tout d'abord, un nouveau menu d'accès rapide tout en haut permet d'accéder rapidement à la librairie, au Microsoft Store, au Xbox Game Pass (qui intègre pour mémoire depuis peu l'offre Core), à la recherche et aux paramètres. Ensuite, afin de laisser plus de place au fond d'écran, l'apparence des tuiles de jeux et d'applications a été simplifiée et l'ensemble abaissé. Par ailleurs, une option pour changer son fond d'écran automatiquement en fonction du titre sélectionné dans le menu des jeux récents fait son entrée.