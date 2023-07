Chez Microsoft, Xbox Live Gold devient Xbox Game Pass Core : voilà ce qui change

Depuis le lancement du Game Pass, le Xbox Live Gold n'était plus que l'ombre de lui-même. La formule, facturée 6,99 euros par mois, était principalement utilisée par les joueurs et les joueuses pour pouvoir jouer en ligne sur les consoles Xbox. Mais elle était toujours plus laissée de côté pour la formule Ultimate du Game Pass, malgré son prix de 12,99 euros (prix qui va grimper à 14,99 euros à partir du 13 août prochain, par ailleurs). Plus avantageuse et également conçue pour pouvoir jouer en ligne, cette dernière propose notamment tout le solide catalogue du Game Pass, quand le Xbox Live Gold se contentait « d'offrir » chaque mois deux jeux rarement mémorables.