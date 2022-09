Xbox Game Pass Family & Friends : prix, nombre de comptes, Microsoft nous en dit plus !

Comme les premières informations le laissaient pressentir, cet abonnement est bel et bien intitulé Xbox Game Pass Friends & Familly (pour « amis et famille »). Uniquement testée en Irlande et en Colombie, cette nouvelle proposition n'a pour l'instant pas de date de sortie mondiale précise. Microsoft précise tout de même que « d'autres pays/régions pourraient être ajoutés dans les prochains mois ». La France devra donc attendre…