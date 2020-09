Xbox All Access enfin disponible en France cet hiver

Microsoft a annoncé que le programme All Access allait arriver dans 11 pays supplémentaires, après avoir été testé avec succès outre-Atlantique depuis deux ans. L'introduction se fera en France aux alentours des vacances de Noël, soit un peu plus d'un mois après la sortie des nouvelles Xbox Series X et Series S, disponibles le 10 novembre. Il s'agira d'abord d'un partenariat avec le groupe FNAC-Darty, mais d'autres enseignes pourraient suivre.