Xbox Series X : la console sera lancée le 10 novembre à 499 €, toutes les infos sur les précommandes

Nous pouvons imaginer que des informations complémentaires seront communiquées très bientôt. En effet, nous ne connaissons pas encore la date d'arrivée exacte du Xbox All Access dans notre pays. Quoi qu'il en soit, Microsoft a enfin pris la parole et il ne manque plus que Sony pour être définitivement prêts à accueillir les consoles nouvelle génération.