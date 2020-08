Un prototype de la Xbox Series X se montre au Xperion eArena

Nous avions déjà pu comparer la taille de la Xbox Series X par rapport à celle des PS4 et Xbox One pour nous faire une idée de ses dimensions, ce qui nous avait plutôt rassuré.

Alors que l'aspect technique, les fonctionnalités et le catalogue de lancement de la console sont déjà connus, nous attendons désormais le prix et la date de sortie exacte de la Xbox Series X (on sait seulement qu'elle arrive en novembre). Or il semble que Microsoft et Sony attendent que l'autre communique sur ces sujets pour s’y adapter et se lancer…

On espère aussi disposer de nouvelles informations concernant la Xbox Series S, console next gen entrée de gamme qui n'a pas encore été officialisée par la firme de Redmond, mais dont l'existence est quasiment actée.