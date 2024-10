Les premiers tests font état d'une consommation légèrement inférieure pour ces nouveaux modèles, avec (en cours de jeu) 156 watts pour le modèle Robot White et 151 watts pour la version Galaxy Black, contre 167 watts pour la Series X standard. Côté performances, l'expérience est parfaitement identique pour le joueur, la seule différence résidant finalement dans le côté légèrement plus efficient des nouveaux modèles (sans compter une certaine réduction des coûts pour Microsoft).

Côté refroidissement, il n'y a plus de chambre à vapeur, et Microsoft utilise à la place une conception plus traditionnelle. Le youtubeur Austin Evans a constaté que la température et le bruit de ces nouveaux modèles Xbox Series X n'ont pas changé par rapport à la version originale, laquelle était déjà parfaitement silencieuse.