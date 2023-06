Microsoft dévoile un nouveau modèle de Xbox

En effet, si les joueurs Xbox Series S doivent jongler avec les 512 Go (théoriques) embarqués par la machine, la Xbox Series S Carbon Black disposera pour sa part d'un total de 1 To de stockage SSD. Une excellente nouvelle tant on devine le poids dantesque de certains jeux à venir, à commencer par Forza Motorsport, le prochain Flight Simulator ou encore Starfield. Rappelons que le récent Star Wars: Jedi Survivornécessitait déjà pas loin de 140 Go d'espace sur Xbox !