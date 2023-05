On sait enfin à quoi ressemble la fameuse nouvelle console portable de PlayStation

Toujours selon Jim Ryan, ceux-ci promettent un son immersif, sans perte de signal et avec une faible latence non seulement sur PS5, mais également sur PC. Outre cela, ils pourront bien sûr être utilisés sur d'autres appareils via Bluetooth.

Comme pour le fameux « Projet Q », il faudra pour l'instant croire l'homme sur parole, qui nous promet à nouveau de nous en dire plus bientôt. Pas de date de sortie ni de prix pour ces écouteurs sans fil estampillés PlayStation non plus, en somme.