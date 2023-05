Marvel's Spider-Man 2 : enfin du gameplay et une fenêtre de sortie qui se tisse

Nous pouvons également y rencontrer deux nouveaux grands méchants de l'univers Spider-Man en la personne de Kraven le Chasseur, qui a trouvé une nouvelle proie en le Lézard, ou Docteur Connors sous sa forme humaine. Nos deux héros semblent prêts à prendre tous les risques pour sauver la peau en mue du bon docteur.

En résulte, après des phases de balancement dans New York et d'infiltration bien connues des deux premiers jeux, une séquence de haute voltige au-dessus des eaux de la Grosse Pomme. Force est de constater que la PS5 affiche le jeu sous ses plus beaux atours, en toute fluidité.

Pour ce qui est d'une date de sortie, il faudra toutefois faire preuve d'encore un peu de patience. PlayStation n'a pour l'instant tissé qu'une fenêtre de sortie en automne, vraisemblablement en septembre.