Marvel's Spider-Man: Miles Morales débarque sur PC dans quelques jours

Cette version PC proposera quelques ajouts comme plusieurs niveaux de qualité pour les reflets et les ombres en ray-tracing. Le jeu sera également compatible avec l'affichage ultrawide ainsi que les formats 21:9, 32:9 et 48:9. De plus, la technologie DLSS 3.0 de NVIDIA (et ses versions antérieures) sera prise en charge. Les touches pourront être reconfigurées, et la manette DualSense branchée en USB permettra de profiter du retour haptique et des gâchettes adaptatives.

Les configurations requises sont détaillées dans le tableau ci-dessous.