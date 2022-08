Les joueurs devraient bientôt pouvoir lier leur compte PSN aux jeux PC de PlayStation

Après des années de réticence à ce sujet, Sony Interactive Entertainment s'est enfin décidé à proposer ses jeux sur PC. Sous le label PlayStation PC, on retrouve des titres bien connus comme Horizon Zero Dawn, God of War (2018), Days Gone et Uncharted: Legacy of Thieves Collection. La semaine dernière, c'est l'incroyable Marvel's Spider-Man Remastered qui est arrivé sur Steam et l'Epic Games Store. Et ce n'est qu'un début…