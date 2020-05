Bloodborne et d'autres exclus PS4 en route sur PC selon un insider

Au moins 10 mois d’attente

Selon les dires de l’informateur, rapportés par le site Respawn First, le portage de Bloodborne sur PC pourrait prendre « 10 mois au moins » avant d’être officialisé par Sony. Un délai pendant lequel l’éditeur annoncerait cependant d’autres portages de ses exclusivités PS4, à l’image de Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn et Death Stranding donc.

Il faut néanmoins rappeler pour rééquilibrer la balance que, lors de la sortie du jeu en 2015, Sony avait strictement balayé toute possibilité de portage du jeu de From Software. Bien entendu, les choses ont bien changé depuis, mais Sony avait également fait taire une nouvelle rumeur au sujet d’un portage PC de Bloodborne il y a quelques mois, lorsqu’Amazon avait listé accidentellement un certain « Bloodborne for PC » sur son catalogue.

Du reste, et en attendant une éventuelle confirmation de Sony, rappelez-vous que Bloodborne, et d’autres exclusivités PlayStation, peuvent déjà être jouées sur PC grâce au PlayStation Now — le service de Cloud gaming de Sony.