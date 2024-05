Sony demande un compte Playstation Network pour les joueurs PC de Hell's Divers 2 : une aberration ?

L'annonce a déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Sur des plateformes comme Reddit, les joueurs expriment leur colère et leur frustration face à cette mesure jugée inutile et contraignante. Et on ne peut que les comprendre.

Pour les joueurs PC, se voir imposer la création d'un compte PSN pour continuer à profiter d'un jeu qu'ils ont déjà acheté sur Steam, on touche du bout de doigt l'absurde. En plus de cela, l'historique de failles de sécurité du PSN, notamment le piratage massif de 2011 ayant compromis les données de 77 millions d'utilisateurs, n'inspire guère confiance aux joueurs quant à la protection de leurs informations personnelles. Depuis 15 ans, on imagine que Sony a progressé sur cet aspect, mais tout de même…