PlayStation : plus de 40 jeux et DLC devraient bientôt être disponibles sur Steam

Trois jeux issus des fameux PlayStation Studios sont actuellement disponibles sur la boutique en ligne de Valve. Il s'agit de Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn et Helldivers. Quant à Days Gone, il débarquera le 18 mai prochain. Le constructeur japonais semble donc miser gros sur le PC et un détail précis semble confirmer un peu plus cette stratégie naissante.