Horizon Zero Dawn offert en bundle avec les processeurs AMD : la sortie PC imminente ?

Les fuites se multiplient à la veille de la conférence très attendue de Sony concernant la PlayStation 5 . Un événement au cours duquel il se murmure que le géant nippon pourrait officialiser la date de sortie de Horizon Zero Dawn: Complete Edition sur PC. Mais certains sites marchands comme Overclockers UK ont pris de l’avance et proposent déjà des processeurs AMD en bundle avec le jeu d’aventure post-apocalyptique.

En mars dernier, nous obtenions confirmation que Horizon Zero Dawn , une exclusivité de la PlayStation 4, allait arriver sur PC via Steam pour la période estivale. Aujourd’hui, une fiche promotionnelle signée AMD nous apprend que le jeu de Guerrilla Games sera offert pour tout achat d’un processeur Ryzen 5 3600 ou supérieur.

Une offre valable du 10 au 30 juin

La page relative à l’offre proposée par Overclockers.UK mentionne clairement une validité s’étalant du 10 au 30 juin 2020. Aussi, entre l’événement PlayStation prévu demain et la tenue du PC Gaming Show programmée ce samedi, il ne fait quasiment plus aucun doute que Horizon Zero Dawn arrivera bel et bien sur Steam dans les prochaines semaines au plus tard.

Le hit de Guerrilla Games arriverait donc finalement sur nos machines un mois avant Death Stranding, l’autre grosse exclusivité PS4 dont la sortie PC a été décalée du 2 juin au 14 juillet prochain.