Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : les avancées de ShadPS4 mettent la pression sur Sony et pourraient bien faire bouger les lignes. Si de plus en plus de joueurs se tournent vers l'émulation pour profiter de Bloodborne sur PC, l'éditeur japonais devra peut-être revoir son jugement et envisager sérieusement un portage officiel. En attendant, les fans peuvent se réjouir des progrès de ShadPS4, qui leur offre une alternative de plus en plus crédible pour assouvir leur soif de chasse aux monstres. Bien sûr, l'émulation n'est pas parfaite et ne remplacera jamais complètement un véritable portage, mais force est de constater qu'elle comble un manque cruel pour de nombreux joueurs.