Bloodborne : une mise à jour intègre le support d'un mod permettant de jouer à 60 fps

Jusqu'à présent et même sur PS5 via rétrocompatibilité, le chef-d'œuvre de From Software qu'est Bloodborne souffrait d'un nombre d'images par seconde bloqué à 30. Le modder Lance McDonald s'était donc donné pour mission de débloquer ce seuil et permettre au jeu de tourner de manière bien plus fluide.

De leur côté, Sony et From Software n'avaient jamais prévu dans leurs plans d'améliorer la situation. Finalement, c'est via une mise à jour du jeu qu'il est possible, faute de mieux, d'appliquer le mod non officiel de Lance McDonald sur PS4.

Pour en profiter, il est toutefois nécessaire de modder sa PS4. Il faudra en effet modifier des fichiers de la console afin d'appliquer l'outil partagé par Lance McDonald. Celui-ci s'est fendu sur sa page Patreon, citée en source ci-dessous, d'une note explicative afin d'aider les intéressés dans la manœuvre.

Il ne s'agit donc malheureusement pas d'une solution ouverte à tout le monde, mais les chasseurs les plus déterminés apprécieront sans doute le geste et l'opportunité de (re)découvrir Yharnam sous un jour totalement nouveau et fluide.