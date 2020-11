Demon's Souls : un State of Play dédié présente 12 minutes de gameplay

Dans ce petit tour d'horizon de 12 minutes, nous avons eu l'occasion de voir en action un outil de création de personnage extrêmement poussé qui permettra à tout un chacun de créer un avatar unique. La séquence de gameplay débute ensuite, en mode hors-ligne. Il faudra donc attendre la sortie du jeu pour la partie synchrone et asynchrone du mode multijoueurs.

Nous avons également pu voir le hub central du jeu, au travers duquel il sera possible de se rendre dans les cinq régions qui composent Boletaria, théâtre de l'histoire de Demon's Souls. Cette visite nous a fait découvrir plusieurs endroits bien connus du jeu original : les Portes de Boletaria, Rochecroc, la Tour de Latria, le Sanctuaire des Tempêtes et le redoutable Val Fangeux.

Qu'il s'agisse de l'histoire, des zones parcourues ou du gameplay, Gavin Moore a insisté sur le réel respect de l'œuvre originale qui a animé les équipes au long du développement. Tout a été reproduit à la lettre afin que les vétérans se sentent comme chez eux, mais avec une couche de modernité adaptée à la nouvelle génération de consoles.

Côté technique, le jeu proposera un mode « Performances », permettant de jouer en 4K dynamique/60 fps, ainsi qu'un mode « Cinématique », proposant des visuels encore plus impressionnants en 4K native, mais la fluidité en pâtira nécessairement et le jeu ne tournera plus qu'à 30 fps.

Demon's Souls devrait donc parler autant aux fans de l'œuvre originale qu'aux néophytes et sera disponible au lancement de la PS5, le 12 novembre.