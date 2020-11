Demon's Souls : Sony partage en avant-première l'outil de création de personnages et le mode Photo

Afin que les joueurs se sentent encore plus impliqués dans la mortelle aventure qu'est le remake de Demon's Souls, ses développeurs ont mis les bouchées doubles sur l'outil de création de personnages. Pas moins de 16 millions de transformations possibles permettront ainsi à chacun de créer un personnage unique (et parfois bizarrement proportionné).

Il sera d'autant plus gratifiant de créer son propre personnage que le jeu comporte des éléments de gameplay multi-joueurs synchrones et asynchrones. Des amis pourront se rejoindre et bouter les forces du Mal ensemble… et des ennemis pourront venir envahir leur partie pour leur faire passer un mauvais moment.

Pour immortaliser ces différents moments de bravoure ou de peine dans l'aventure, un mode Photo classique mais solide sera au rendez-vous. Celui-ci permettra de changer la pose, l'expression et l'armure du personnage, de recadrer l'image, d'appliquer des filtres, de la saturation, du flou, bref tout ce qui se fait de plus efficace dans un mode Photo de nos jours.