PlayStation 5 : le gameplay de Demon's Souls montré par Sony ne tournait pas en 4K

Qu’en pense-t-on chez Clubic ?

On s’en souvient : la PS4 et la Xbox One promettaient déjà, en 2013, des jeux en 1080p à 60 fps. Une promesse que même les PS4 Pro et Xbox One X ne tiennent que partiellement. Sept ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence : « vous aurez de la 4K à 60, voire 120 fps ! », claironnent Sony et Microsoft.

Dans les faits, il faudra sans doute attendre a minima plusieurs mois avant de découvrir des titres capables de tenir les 60 images par seconde sur une telle définition. Sans même parler du ray tracing qui met rudement à l’épreuve les GPU et viendra donc entamer le framerate sur les jeux concernés.

Mais à la décharge de BluePoint Games et de Sony, il aura fallu à Digital Foundry un œil très attentif pour se rendre compte que Demon’s Souls ne tournait pas en 4K. Les algorithmes d’upscaling du studio semblent donc faire un travail admirable pour créer l’illusion.