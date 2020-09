PlayStation 5 : tout ce qu'il faut retenir de l'événement de ce soir

Ce qu’il nous reste encore à savoir sur la PlayStation 5

Malgré les deux petits mois qui nous séparent encore de la sortie de la PlayStation 5, de nombreux points n’ont pas encore été détaillés par Sony.

Tout d’abord, si le constructeur a de longue date précisé que les jeux PlayStation 4 seraient rétrocompatibles sur PS5, les joueurs tentés par l’achat d’une PlayStation 5 Digital Edition ne savent toujours pas ce qu’ils feront de leurs jeux PS4 achetés au format physique. Sony leur proposera-t-il de récupérer des versions dématérialisées ? Peu probable. Cela laisserait le champ libre aux joueurs de revendre après coup les boîtes et donc d’amoindrir le prix d’achat des jeux.

La compatibilité du casque de réalité virtuelle PlayStation VR reste également à préciser. Si l’on imagine que Sony planche en interne sur une nouvelle version de son casque, il n’en a encore rien dit.

Aussi, la console n'a été officialisée que dans une seule capacité de stockage : 825 Go. C'est peu, a fortiori pour celles et ceux qui se dirigeront vers la console 100% numérique. Alors quid des extensions de mémoire ? Nous savons déjà qu'il faudra s'équiper de SSD très particuliers pour ne pas perdre les avantages en lecture de la PS5. Combien cela coûtera ? On l'ignore. Si cela peut donner un indice, l'équivalent du côté de chez Microsoft et sa Xbox Series S | X coûtera environ 200$ pour 512 Go supplémentaires.