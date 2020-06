PS5 : qu'attendre de la présentation de ce jeudi 11 juin ? Suivez notre live commenté jeudi !

Sony a annoncé que sa grande présentation aura lieu ce jeudi 11 juin à 22h00, heure de Paris. Il s'agira d'une vidéo qui devrait durer un peu plus d'une heure. La firme nippone la diffusera en direct sur YouTube , Twitch et sur l'ensemble des réseaux sociaux.

Tout d'abord, Sony pourrait mettre l'accent sur les productions des éditeurs tiers à destination de la PS5. Le prochain Call of Duty semble être le candidat idéal puisque l'éditeur Activision est en partenariat avec PlayStation autour de la licence depuis 2015. Capcom est également un partenaire de choix qui pourrait lever le voile sur Resident Evil VIII dès ce mois de juin. Rappelons que l'éditeur japonais avait présenté Resident Evil VII et Resident Evil 2 chez Sony.

Les exclusivités à l'honneur ?

Les jeux exclusifs à la PS5 seront sans doute les plus attendus. Si Godfall , l'action-RPG de Gearbox Software, est certain d'être de la partie, les autres candidats potentiels restent bien mystérieux. Nous pouvons tout de même parier sur l'annonce de Gran Turismo 7, un titre qui fait régulièrement figure de favori pour s'inviter au lancement de la console. Il en est de même pour le prochain jeu de Guerrilla Games, qui pourrait bien être la suite de l'excellent Horizon Zero Dawn .

Mais d'autres projets retiennent notre attention. Tout d'abord, nous pouvons citer le prochain jeu du studio Bluepoint Games. Ce dernier est spécialisé dans les remasterisations et semble s'atteler depuis plusieurs années à un remake de Demon's Souls, une exclusivité PS3 sortie en 2010. De plus, de récentes rumeurs évoquent aussi une version remasterisée de Bloodborne sur PS5 et PC. Par ailleurs, ce même studio (à qui nous devons la nouvelle version de Shadow of the Colossus) pourrait même être racheté par Sony.