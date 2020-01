L'exclusivité console PS5 Godfall laisse fuiter une nouvelle vidéo

La première claque de la PS5 ?

Source : Dualshockers

Présentée à l'occasion des Game Awards en décembre dernier,est une exclusivité console PS5 (qui sortira aussi sur PC) développée par Counterplay Games et éditée par Gearbox Software. Il s'agit d'un jeu de combat à la troisième personne, dans lequel il va falloir tuer des ennemis afin d'obtenir de meilleures armes. L'aventure sera jouable en solo ou en coopération jusqu'à trois joueurs.Cette nouvelle bande-annonce s'attarde exclusivement sur le gameplay de ceet partage quelques panoramas au passage. Malgré de nombreux effets de particule et un éclairage extrêmement réaliste bien aidé par le, il faut bien admettre que le rendu n'est pas des plus impressionnants.Fort heureusement, nous avons également appris via le forum Reddit, que cedevait uniquement être diffusé en interne pour les équipes du studio de développement. De plus, l'extrait en question présente une version du jeu datant de début 2019. À l'arrivée, les graphismes devraient ainsi être plus détaillés et donc forcément plus marquants. Reste à voir si le gameplay parviendra à innover et à se renouveler sur le long terme.sortira sur PS5 et PC via l'Epic Games Store en fin d'année.