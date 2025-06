Il s'agit d'un nouveau stick arcade au design soigné, qui s’inscrit dans la lignée des classiques du jeu de combat et des salles d’arcade nippones. Une proposition audacieuse à l’heure où beaucoup attendaient plutôt l’annonce d’une hypothétique PSP 2. Avec le Project Defiant, Sony semble jouer la carte de la passion et du rétro, en misant sur l’authenticité et le plaisir du gameplay traditionnel.