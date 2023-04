Street Fighter 6 : un stick arcade officiel, des séries, des films, Capcom remonte sur le ring

Capcom s'est rapproché de Hori, marque spécialisée en la matière, pour le stick arcade officiel de Street Fighter 6. Baptisé Fighting Stick Alpha, il est actuellement en précommande notamment sur les versions italiennes et allemandes d'Amazon au tarif de 250 euros, compatible PC, PS4 et PS5. Une version Xbox One et Series X/S n'a pas encore été annoncée.