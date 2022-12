Diablo IV, Final Fantasy XVI, Street Fighter 6 : tout ce qui a fuité avant même le début des Game Awards

Attendu au tournant depuis son annonce en 2019, Diablo IV devrait être l'une des annonces majeures des Game Awards 2022. Seulement voilà, aucun secret ne peut être gardé bien longtemps sur internet. Sa date de sortie a priori prévue le 5 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S a ainsi fuité il y a peu, courtoisie de Microsoft.

Via son site Insider Gaming, Tom Henderson en a rajouté une couche en partageant tous les détails sur les différentes éditions numériques qui seront sans doute présentées durant la cérémonie. De l'édition Standard à l'Ultime en passant par la Deluxe, les précommandes pour le hack'n slash très attendu devraient être lancées dans la foulée.

La précommande de l'une ou l'autre édition accordera un accès anticipé au jeu via des bêtas ouvertes, dont la date est encore à confirmer. Les éditions Ultime et Deluxe s'accompagneront bien sûr de nombreux goodies… et un accès premium à un Battle Pass.

Outre le fait de devoir acheter le jeu, Blizzard a semble-t-il malheureusement succombé aux sirènes de ce système, qui accordera (espérons-le) seulement des éléments cosmétiques aux plus déterminés.