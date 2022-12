La date de sortie de Diablo IV a fuité (merci Microsoft)

Aggiornamenti Lumia, utilisateur Twitter notamment spécialisé dans les fuites en rapport avec Microsoft et les smartphones, livre aujourd'hui quelques informations à prendre au conditionnel autour de Diablo IV. D'après une fuite repérée par ses soins sur le Microsoft Store, le jeu d'Activision-Blizzard sortirait le 5 juin prochain. Comme souvent avec les jeux de la firme, la date (et l'heure) exacte peut changer en fonction de votre emplacement dans le monde. Il peut également s'agir d'une date tirée plus ou moins au hasard en attendant l'annonce officielle.

Il indique également un poids de 80 Go et l'existence de trois éditions : Standard Edition

, Digital Deluxe Edition

et Ultimate Edition. Le tout concerne la Xbox, mais on l'imagine aussi les autres plateformes.