Diablo IV : l'arbre de compétences se dévoile sous la forme… d'un arbre

Enfin, et même si le sujet ne sera pas traité en détails dans le prochain article trimestriel de Blizzard dédié au jeu, le système de progression à haut niveau est rapidement évoqué. La promesse est la suivante : « Ce système a vocation à apporter plus de complexité et de rejouabilité que les niveaux de parangon de Diablo III. Comme de nombreux autres membres de la communauté Blizzard, nous voulons adhérer au concept "facile à apprendre, difficile à maîtriser". Le système de progression à haut niveau apporte cette composante "difficile à maîtriser", et devrait satisfaire les joueurs de Diablo les plus acharnés ».