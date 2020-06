Dying Light : le DLC Hellraid sortira le 23 juillet pour 9,99€

Des copains et des démons

Pour ce contenu additionnel très particulier, les équipes de Techland ont ressorti des idées du placard. Basé sur un jeu que le studio n’a finalement jamais publié, Hellraid proposera aux joueurs d’interagir avec une borne d’arcade maudite pour pénétrer dans un monde… de fantasy.

Des démons et des squelettes remplacent les traditionnels zombies de Dying Light. Tout comme les épées, haches et masses d’arme se substituent aux machettes, bâtons et faucilles du jeu de base.

Un contenu additionnel bien barré donc, qui devrait néanmoins vous offrir quelques heures de plaisir supplémentaires grâce à un système de progression propre à ce mode. Comme tout le reste du jeu, Dying Light: Hellraid pourra être parcouru jusqu’à quatre joueurs.