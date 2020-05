Dying Light 2 : une enquête met en lumière un développement compliqué

Dying Light 2 victime de l’indécision des chefs de projet

Citant pêle-mêle des employés de Techland et des sources anonymes, l’article de PolskiGameDev explique que si le développement de Dying Light 2 semble avancer au ralenti, c’est notamment à cause des querelles de clocher qui gangrènent les équipes.

Plus en détail, le concepteur narratif Chris Avellone (Fallout, Planescape: Tormant, Baldur's Gate, Divinity: Original Sin 2) aurait bien du mal à s’entendre avec Adrian « Pyza » Ciszewski, le directeur créatif de Dying Light 2. La vision du premier, très marquée par l’influence de Fallout: New Vegas, peine à être embrassée par le second. Au point que, selon certains témoignages « il y a une grande guerre pour savoir à quoi ressembleront les personnages, les factions, leurs motivations, les arcs de développement et même les quêtes ». Pour un jeu qui a été annoncé en juin 2018, cela n’a rien de rassurant.