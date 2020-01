Dying Light 2 reporté à une date inconnue

Un retard important en perspective ?

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/TWTgHsumSD — Techland (@TechlandGames) January 20, 2020

Annoncé à la conférence Microsoft de l'E3 2018,aura finalement été très discret ces derniers mois. Malheureusement, le silence n'est jamais une bonne chose dans le milieu du jeu vidéo et la mauvaise nouvelle inévitable est tombée :est reporté !La suite de l'excellent FPS de survie sorti en janvier 2015 était attendue pour le printemps 2020. Hélas, les développeurs du studio Techland ne pourront pas tenir cette promesse. Le communiqué de presse est assez classique mais un détail est assez intriguant...Comme nous pouvons le constater, Techland n'a pas communiqué autour d'une nouvelle période de sortie. Le développement depourrait donc être plus compliqué que prévu. Rappelons que le jeu devait sortir sur PS4, Xbox One et PC.